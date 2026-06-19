Drogen: Kaum Bußgelder, viele Fragen - Cannabis-Regeln umstritten

Limburg will Verbotszonen konkret benennen

In der Stadt Limburg sollen Konsumverbotszonen für Cannabis jetzt konkret definiert werden. Die Ortsbeiräte beraten derzeit über entsprechende Vorschläge des Magistrats, wie die Stadt Ende Mai bekanntgegeben hatte. Ziel dabei: Klarheit schaffen sowohl für Konsumenten als auch Polizei und Ordnungshüter. Auch in Limburg kritisiert man einzelne Regelungen des Konsumcannabisgesetzes als "in der Praxis nicht nachvollziehbar und völlig unpraktikabel" - etwa was die Zuständigkeiten von Ordnungsamt und Polizei angeht: Bis zu einer bestimmten Besitzmenge liege eine Ordnungswidrigkeit vor, die von städtischen Ordnungshütern zu ahnden sei, während nur geringfügig höhere Mengen eine Straftat darstellen, für die die Polizei zuständig sei. "Diese Abgrenzung ist im konkreten Einzelfall nur schwer trennscharf umzusetzen."