Drogen: Kaum Bußgelder, viele Fragen - Cannabis-Regeln umstritten

Wiesbaden/Limburg/Rüsselsheim (dpa/lhe) - Seit der Teillegalisierung von Cannabis vor gut zwei Jahren dürfen Erwachsene die Droge grundsätzlich in der Öffentlichkeit konsumieren - aber längst nicht überall. Das Gesetz legt Verbotszonen fest, in denen Kiffen verboten ist, um vor allem Kinder und Jugendliche zu schützen. Verstöße können mit empfindlichen Geldbußen geahndet werden - aber wie praktikabel sind die Regelungen für Polizei und Ordnungsämter und wie läuft die Umsetzung in Hessens Städten?