Seit mehr als sechs Wochen wird am Landgericht Meiningen gegen einen 32-jährigen Mann aus Sonneberg verhandelt. Die Staatsanwaltschaft Meiningen wirft ihm bandenmäßiges Handeltreiben mit Betäubungsmitteln vor – was in diesem Fall heißt, dass der Angeklagte einer derjenigen gewesen sein soll, die in und um Sonneberg die Drogenszene mit dem versorgt haben soll, was begehrt wird, vor allem Crystal, aber auch Ecstasy-Pillen. „Geschäftszentrale“ der Männer soll eine Bar in Sonneberg gewesen sein; deren Betreiber standen in Coburg bereits vor Gericht, von einem ist bekannt, dass er inzwischen zu acht Jahren Haft verurteilt worden ist.