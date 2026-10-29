Der 32-jährige Mann aus Sonneberg, der sich laut Anklageschrift darum gekümmert haben soll, dass in der Gegend um Sonneberg das Crystal nicht ausging, hat sich bisher im Prozess am Landgericht Meiningen nicht zu den Vorwürfen geäußert. Nicht dazu, dass er die Kontakte zur Mocro-Mafia in den Niederlanden gehalten und die Lieferungen organisiert haben soll. Nicht dazu, welche Geschäfte auf welche Weise in einer Sonneberger Bar, die als Drehscheibe des Drogenhandels gilt, gemacht wurden.