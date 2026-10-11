Allein zwischen November 2024 und Februar 2025, sagt der Staatsanwalt im Prozess am Landgericht Meiningen, sollen in Sonneberg mindestens fünf Lieferungen aus den Niederlanden eingetroffen sein. Große Lieferungen – in der Anklage ist von Einzelmengen von bis zu acht Kilogramm Methamphetamin und Zehntausenden Ecstasy-Tabletten die Rede. Den Handel in der Stadt und in der Region sollen mehrere Dealer betrieben haben. Sie werden, heißt es in der Verhandlung, „gesondert verfolgt“, einer ist bereits im Frühjahr am Landgericht Meiningen verurteilt worden.