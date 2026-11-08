Ziemlich oft sind sie bisher aufgetaucht, in den Aussagen am Landgericht Meiningen – „die Holländer“, explizit die im internationalen Drogenhandel berüchtigte niederländische „Mocro-Mafia“. Der 32-jährige Mann aus Sonneberg, der aktuell angeklagt ist, weil er der Kontaktmann gewesen sein und die Lieferungen großer Mengen Crystal nach Thüringen organisiert haben soll, ist auch in dieser Hinsicht schwer belastet worden. Belastet von einem bereits verurteilten Mann, der erst eine Art Kronzeuge war, jetzt in Beugehaft sitzt, weil er nicht mehr aussagen will.