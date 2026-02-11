Drogen: Im Englischen Garten darf jetzt gekifft werden

Zuerst hatte der Bayerische Rundfunk darüber berichtet. Die Staatsregierung hatte mit dem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs eine schwere Schlappe erlitten: Weil sie die bundesweite Teil-Legalisierung von Cannabis nicht verhindern konnte, hatte sie versucht, mit Extra-Regelungen eine restriktivere Politik durchzusetzen. Über die am Finanzministerium angesiedelte Bayerische Schlösser- und Seenverwaltung, die für staatliche Parks zuständig ist, ging sie unter anderem im Englischen Garten über die im Bundesgesetz zum Cannabis-Konsum verankerten Vorgaben hinaus. Danach darf etwa nicht in der Nähe von Minderjährigen gekifft werden.