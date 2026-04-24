Jena (dpa/th) - Zwei Polizisten sind in Jena bei einer Durchsuchung mit Chemikalien in Kontakt gekommen und mussten im Krankenhaus untersucht werden. Es sei um ein Ermittlungsverfahren wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Cannabiskonsumgesetz gegangen, teilte die Polizei mit. Bei der Sicherung der vorgefundenen handelsüblichen Chemikalien seien die Beamten mit den Stoffen in Kontakt gekommen. Sie seien leicht verletzt worden. Die Analyse der Chemikalien, die von der Jenaer Berufsfeuerwehr als Beweis gesichert worden seien, stehe noch aus.