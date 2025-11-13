Drogen Elend in den Großstädten - Warum Crack sich rasch ausbreitet

2024 starben in der Mainmetropole 20 Menschen in Zusammenhang mit ihrer Suchterkrankung. In Hamburg waren es 102, in Berlin 294 - so viele wie noch nie. Bundesweit wurden 2.137 Drogentote registriert. Häufig sind mehrere Drogen im Spiel, auch Crack. Die Zahl der Drogentoten geht seit Jahren tendenziell nach oben.

So verheerend ist der Konsum

Auch wenn der Konsum nicht tödlich endet, sind die Folgen für Crack-Abhängige meist verheerend. Manche konsumieren quasi ununterbrochen, schlafen tagelang nicht, essen nicht, trinken nicht, waschen sich nicht. "Das führt zu einer extrem schnellen Verelendung", sagt Neumeier. Die Lebenserwartung sei extrem verringert. Eigentlich habe Deutschland ein gutes Hilfesystem. Doch bei schwerst Crack-Abhängigen sei es extrem herausfordernd, sie dauerhaft an die Suchthilfe zu binden.

Arthur Coffin vom Notdienst für Suchtmittelgefährdete und -abhängige Berlin sagt: "Bei Crack braucht man niedrigschwellige Angebote." Termine einzuhalten, etwa für ein Beratungsgespräch, sei für Betroffene extrem schwierig. Deshalb müsse man die Menschen direkt aufsuchen und sie vor Ort betreuen, mit sauberen Utensilien oder Essen. Es gehe auch darum, die Nachbarschaft zu entlasten. In Berlin sei die Droge inzwischen weiter verbreitet als Heroin und andere Opioide.

Anwohner fühlen sich unwohl

Im Neuköllner Schillerkiez in Berlin sitzen die Menschen in den Hauseingängen, beugen sich über ihre Alufolien, haben teils offene Wunden. Eine Anwohnerinitiative hat deshalb Alarm geschlagen und einen offenen Brief veröffentlicht. Sie sagen: Unsere Kinder können nicht mehr unbeschwert draußen spielen.

In 8 von 16 Bundesländern gibt es laut Neumeier Drogenkonsumräume. Alle böten inzwischen Rauchplätze an. In den meisten dürfe auch Crack konsumiert werden. Warum gehen die Konsumentinnen und Konsumenten nicht dort hin? "Die Entzugssymptome sind so stark, dass es unmittelbar und gleich und jetzt passieren muss", erklärt Reppe von Vista. Die Mitarbeiter machen in Gesprächen klar, dass nicht im Umfeld konsumiert werden soll. "Das wissen die Konsumierenden auch, aber sie schaffen es nicht immer." Crack-Süchtige würden sehr stigmatisiert, es gebe wenige Räume, in denen sie sich aufhalten könnten und dürften.

Welche Lösungsansätze es gibt

Wie kann man den Menschen besser helfen und auch die Wohnviertel entlasten? Ein Substitutionsmittel, wie Methadon für Heroin, gibt es nicht. Es brauche mehr Personal, am besten eigentlich ein 24-Stunden-Angebot für Süchtige und mehr Orte, an denen Abhängige sich aufhalten können, sagt Coffin. Mehr Konsumräume seien ebenfalls eine Maßnahme, sagt Reppe.

Auch ein Blick in die Schweiz könnte helfen. Das Land gilt als Vorbild für eine liberale Drogenpolitik. In Genf etwa sind neuerdings auch Mediziner auf der Straße unterwegs, weil viele Crack-Konsumierende wegen ihres hektischen Konsums Termine in Einrichtungen nicht mehr einhalten, wie Frank Zobel, stellvertretender Leiter von Sucht Schweiz, sagt. "Das ist ein Schlüsselelement: auf die Leute zugehen, nicht warten, dass sie kommen." In der Deutschschweiz werde zudem in den Kontakt- und Anlaufstellen der Handel mit kleinsten Mengen zugelassen. "So bringt man den Markt aus dem öffentlichen Raum nach drinnen." Ein Wundermittel gefunden habe bislang aber noch niemand.