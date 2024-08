Drogen: Cannabiszucht: Haftbefehl gegen 28-Jährigen

Sondershausen (dpa/th) - Nach dem Auffliegen einer großen Cannabisplantage in Sondershausen gibt es einen ersten Haftbefehl. Nach Durchsuchungen in mehreren Objekten in Berlin sowie in einem Objekt in Sachsen-Anhalt sei ein 28 Jahre alter Mann festgenommen und dann dem Haftrichter vorgeführt worden, teilte die Polizei in Nordhausen mit. Umfangreiches Beweismaterial sei sichergestellt worden. Ein zweiter, 58 Jahre alter Beschuldigter, sei nach Abschluss der Polizeiaktion wieder auf freien Fuß gesetzt worden.