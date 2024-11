Jena (dpa/th) - Ein Schließfach am Bahnhof Jena Paradies hat sich als ein Drogenversteck entpuppt. Mitarbeiter fanden am Sonntag beim Öffnen des Schließfaches ein Kilogramm Cannabis, wie die Polizei berichtete. An Bahnhöfen ist es laut Polizei üblich, dass dazu berechtigte Mitarbeiter Schließfächer öffnen, wenn etwa die Gebühr dafür nicht mehr weitergezahlt wird.