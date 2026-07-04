Drogen am Steuer Unfall mit Kind im Auto – Verdacht auf Cannabis
dpa 04.07.2026 - 13:05 Uhr
Eine 22-Jährige überschlägt sich mit ihrem Auto – im Wagen sitzt auch ein sechsjähriger Junge. Was die Blutprobe der jungen Fahrerin jetzt klären soll.
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Demnach verlor die Autofahrerin am Freitagmorgen die Kontrolle über ihr Auto, es kam von der Straße ab und überschlug sich mehrfach. Die 22-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der sechsjährige Junge, der mit im Auto saß, blieb unverletzt. Am Auto entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.
Nach ersten Erkenntnissen könnte der Unfall auf vorherigen Cannabiskonsum der Fahrerin zurückzuführen sein. Laut Polizei soll ein erster Drogentest positiv ausgefallen sein. Im Krankenhaus wurde der Frau eine Blutprobe entnommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.