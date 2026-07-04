Drogen am Steuer: Unfall mit Kind im Auto – Verdacht auf Cannabis

Demnach verlor die Autofahrerin am Freitagmorgen die Kontrolle über ihr Auto, es kam von der Straße ab und überschlug sich mehrfach. Die 22-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der sechsjährige Junge, der mit im Auto saß, blieb unverletzt. Am Auto entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.