Drogen: 55 Kilo Cannabis gefunden – Zwei Menschen in U-Haft

Hirschstein (dpa/sn) - Nach dem Fund von mehr als 50 Kilogramm Cannabis sowie mehr als 2.500 Cannabispflanzen in einem früheren Autohaus im Landkreis Meißen sitzen zwei Menschen in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft Dresden mitteilte, ermittelt sie unter anderem gegen die beiden 43- und 46-Jährigen wegen des Verdachts des bandenmäßigen Handels mit Cannabis. Ihnen wird zur Last gelegt, mit bislang Unbekannten eine Aufzuchtanlage betrieben sowie Cannabisprodukte verkauft zu haben.