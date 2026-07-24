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Drogen 55 Kilo Cannabis gefunden – Zwei Menschen in U-Haft

Cannabisblüten, viele Pflanzen sowie Waagen und Verpackungsmaterial werden bei einer Durchsuchung in einem ehemaligen Autohaus gefunden. Zwei Menschen werden festgenommen.

Drogen: 55 Kilo Cannabis gefunden – Zwei Menschen in U-Haft
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Bei der Durchsuchung wurden unter anderem mehr als 2.500 Cannabis-Jungpflanzen gefunden. (Symbolbild) Foto: Martin Schutt/dpa

Hirschstein (dpa/sn) - Nach dem Fund von mehr als 50 Kilogramm Cannabis sowie mehr als 2.500 Cannabispflanzen in einem früheren Autohaus im Landkreis Meißen sitzen zwei Menschen in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft Dresden mitteilte, ermittelt sie unter anderem gegen die beiden 43- und 46-Jährigen wegen des Verdachts des bandenmäßigen Handels mit Cannabis. Ihnen wird zur Last gelegt, mit bislang Unbekannten eine Aufzuchtanlage betrieben sowie Cannabisprodukte verkauft zu haben. 

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Bei der Durchsuchung am Mittwoch in Hirschstein wurden demnach rund 55 Kilogramm Cannabisblüten, mehr als 2.500 Cannabis-Jungpflanzen sowie Waagen, ein Vakuumiergerät und Verpackungsmaterial gefunden. Dabei wurden die beiden vor Ort angetroffen und vorläufig festgenommen. Am Donnerstag erließ eine Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Dresden Haftbefehl.