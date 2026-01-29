Drogen: 16-Jähriger stirbt an Opiaten - Zwei Personen festgenommen

Würzburg (dpa/lby) - Nach der Einnahme verschreibungspflichtiger Opiate ist ein 16-Jähriger in Würzburg gestorben. Er lag am Samstagmorgen bewusstlos auf einer Straße und starb vier Tage später im Krankenhaus, teilte die Polizei Unterfranken mit. Die genauen Todesumstände sind noch unklar. Aber die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass der Jugendliche zusammen mit einem 17-Jährigen und einem 22-Jährigen am Vorabend Opiate konsumiert hatte.