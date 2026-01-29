 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. 16-Jähriger stirbt an Opiaten - Zwei Personen festgenommen

Drogen 16-Jähriger stirbt an Opiaten - Zwei Personen festgenommen

Ein lebloser Körper liegt auf einer Würzburger Straße. Der Jugendliche stirbt später im Krankenhaus. Nun ermittelt die Polizei, welche Rolle Bekannte dabei gespielt haben könnten.

Drogen: 16-Jähriger stirbt an Opiaten - Zwei Personen festgenommen
1
Opiate werden unter anderem als Schmerzmittel verwendet. In Würzburg ist nun ein junger Mann an Opiaten gestorben. Foto: Monika Skolimowska/dpa

Würzburg (dpa/lby) - Nach der Einnahme verschreibungspflichtiger Opiate ist ein 16-Jähriger in Würzburg gestorben. Er lag am Samstagmorgen bewusstlos auf einer Straße und starb vier Tage später im Krankenhaus, teilte die Polizei Unterfranken mit. Die genauen Todesumstände sind noch unklar. Aber die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass der Jugendliche zusammen mit einem 17-Jährigen und einem 22-Jährigen am Vorabend Opiate konsumiert hatte. 

Nach der Werbung weiterlesen

Nachdem der 16-Jährige am nächsten Morgen nicht mehr ansprechbar war, sollen die anderen beiden ihn vor das Haus gebracht und dort den Notruf verständigt haben, vermutet die Polizei. Die beiden jungen Männer wurden wegen des Tatverdachts der leichtfertigen Verursachung des Todes festgenommen und sind in Untersuchungshaft.

Als Opiate werden Substanzen aus dem Milchsaft des Schlafmohns bezeichnet, wie Morphin und Codein. Sie werden oft als Schmerzmittel verwendet, können aber abhängig machen.