Brettspiele, Sitzsäcke, ein Tischkicker, ein Schreibtisch und ein großer Fernseher nebst Play Station 5, eine Ausstattung, die jedem Kinderzimmer gut zu Gesicht stehen würde. Diesmal geht es allerdings nicht um das heimische Reich für den Nachwuchs, sondern um die sogenannten Helpman-Kids-Lounge, bei der sich hinter einem fürchterlichen Wort-Konstrukt ein ein schicker Aufenthaltsbereich für die Kinder der Mitarbeiter verbirgt. Den gibt es im DRK-Seniorenheim in Zella-Mehlis. Die Frage, drängt sich natürlich auf: Was macht ein Kinder- und Jugendzimmer im einem Heim, in dem ältere Bürgerinnen und Bürger und pflegebedürftige Menschen betreut werden? Die Antwort darauf hat Sebastian Wächter, Vorstandsvorsitzender des DRK-Kreisverband. „In einem Arbeitsbereich, in dem sich schnell und überraschend Dienstzeiten ändern können, standen unsere Leute, gerade die mit noch kleineren und jüngeren Kindern, immer wieder vor dem Problem, wohin mit den Kindern. Nun gibt es die Möglichkeit, wenn der Kinderhort geschlossen und die Schließzeiten des Kindergartens nicht zu den Arbeitszeiten passen, die Kinder eben einfach mit auf Arbeit zu bringen“, so Wächter.