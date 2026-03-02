Die Insolvenz und die kurzfristig angekündigte Schließung der Stadtkantine Suhl (wir berichteten) schlagen in der Stadt hohe Wogen. Auch wenn die Schließung für viele Suhler nicht so dramatisch ist, bricht für betroffene Senioren oder Menschen mit Beeinträchtigungen eine Welt zusammen. Sie essen seit Jahren, manche seit Jahrzehnten, dort zu Mittag, geben ihrem Tag durch den Kantinenbesuch Struktur, treffen Bekannte und entfliehen so der häuslichen Einsamkeit für ein, zwei Stunden.