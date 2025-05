"Das Interesse, der Bedarf, ist nach wie vor sehr hoch", betonte sie. Anfragen kämen auch heute noch von Eltern, Ehepartnern, Verlobten oder Geschwistern, zunehmend aber auch von der Enkelgeneration, die wissen will, was mit den Großeltern passiert ist. 47 Prozent der Anfragen könnten geklärt werden und auch in den übrigen 53 Prozent sei es oft möglich, Informationen zu den Vermissten zu übermitteln - beispielsweise wo sie zuletzt gesehen wurden.