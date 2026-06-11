Wenn sie an die vergangenen zehn Jahre zurückdenkt, dann macht Sabine Lenz vor allem eines stolz: Ein Zuhause geschaffen zu haben. Die Leiterin der stationären Jugendhilfeeinrichtung des DRK in Suhl Nord blickt anlässlich des Jubiläums auf ein Jahrzehnt voller Bewegung zurück. Aus der Krisensituation heraus gegründet, eröffnete die Einrichtung im März 20216 als Reaktion auf hohe Flüchtlingszahlen. Ursprünglich handelte es sich um eine reine Einrichtung nur für männliche, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. „Wir hatten eine Betriebserlaubnis für 40 Plätze, auf drei Etagen dieses Gebäudes“, erzählt Sabine Lenz. Die ersten Jugendlichen bezogen das Obergeschoss des Neubaus in der Rennsteigstraße, einen Monat später übernahm die DRK eine gesamte Wohngruppe der Diakonie und im August des gleichen Jahres füllte sich auch das Untergeschoss mit Leben.