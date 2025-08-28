Der Festakt begann erst eine halbe Stunde später als vorgesehen. Kein Wunder, gab es doch so viel Wiedersehen nach 25 Jahren, da mussten sich etliche Beteiligten von damals erst ein „Hallo“ sagen, sich nach dem Befinden erkundigen und miteinander ins Gespräch kommen. Genau das ist es auch, was das DRK-Seniorenheim prägt: das Miteinander, die Herzlichkeit und Verbundenheit. Hier wird nicht formal gegrüßt und weitergegangen, sondern nach dem Rechten gesehen. Also trug Ralf Liebaug (CDU), der ehrenamtliche Vizelandrat, sein Grußwort eben etwas später vor. Auch er lobte diese Gemeinschaft und das Wohnen im Grünen. „Angehörige wissen hier ihre Liebsten gut versorgt“, zollte er dem Seniorenheim und dessen Mitarbeitern höchsten Respekt. Im Auftrag des Landkreises Schmalkalden-Meiningen übergab er Janine Dietz, der Heimleiterin, für die Feierstunde einen Zuschuss in Höhe von 125 Euro.