Da kam schon einiges zusammen, was da am Samstag zwischen Werratal und Rennsteig so alles passierte. Recht dramatisch ging es in Brotterode an der Inselbergschanze zu: Dort treffen sich Johannes und Judith gerne. Sie haben ein Verhältnis, das allerdings geheim ist beziehungsweise bislang war – Judiths Mann bekommt nämlich davon Wind.