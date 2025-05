Auf zahlreiche Standorte verteilt ist das Deutsche Rote Kreuz (DRK) derzeit noch im Suhler Stadtgebiet. Und eigentlich sollte noch ein weiterer hinzukommen: Am Markt, mitten in der Fußgängerzone, sollte das „DRK-Karrierezentrum“ öffnen und all jenen als Anlaufpunkt zur Verfügung stehen, die sich vorstellen können, beim Roten Kreuz tätig zu sein – vor allem beruflich, als Pfleger, Helfer und Mitarbeiter in weiteren Bereichen. Doch dort, wo dies umgesetzt werden sollte, lautet das Motto offensichtlich und unfreiwillig „Still ruht der See“.