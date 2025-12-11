In der Tanzgalerie in Suhl hatte vor wenigen Tagen das DRK Suhl zu seiner diesjährigen Weihnachtsfeier geladen. „Unser Motto war gewissermaßen ‚Das DRK feiert sich selbst’“, so der Vorstandsvorsitzende des DRK Suhl. Und das Motto bringt den Blick auf ein Jahr der Veränderungen auf den Punkt. „Wir haben ganz sicher noch viel zu tun, sind aber auf einem guten Weg“, so Wächter weiter, der gemeinsam mit seinen Mitarbeitenden den DRK Kreisverband, der gewissermaßen schon vor dem Aus stand, so langsam wieder in ruhigere und sichere Fahrwasser steuert.