Kristina Krieg und Silvio Wiegand begrüßten Karl-Heinz Schleifer als 1000. Hausnotruf-Teilnehmer beim DRK Kreisverband Bad Salzungen mit einem kleinen Präsent. Der Senior aus dem Dermbacher Ortsteil Oberalba vertraut auf das Hilfesystem, um lange unabhängig in seiner vertrauten Umgebung zu leben und die Gewissheit zu haben, dass im Notfall fachkundige Hilfe eintrifft. Zwar fühle er sich fit, doch der Hausnotruf sei eine bewusste Entscheidung für mehr Sicherheit. Ralph Schleifer, Inhaber des Edeka-Marktes in Stadtlengsfeld, vertraut dem DRK als beständiger Partner schon lange. „Wir unterstützen regelmäßig die Kameraden der DRK Ortsgemeinschaft Stadtlengsfeld und schätzen die regionale und freundliche Zusammenarbeit“, sagt Schleifer zur Wahl des lokalen Anbieters.