Leipzig - Déjà-vu für den 1. FC Lokomotive Leipzig: Der Meister der Fußball Regionalliga-Nordost hat im Relegations-Hinspiel um den Aufstieg in die 3. Liga wie schon vor fünf Jahren einen Sieg verpasst und droht nun erneut kurz vor dem Ziel zu scheitern. Gegen Nord-Titelträger TSV Havelse reichte es nur zu einem 1:1 (0:0). Das Rückspiel wird am Sonntag (13.30 Uhr/MagentaSport) in Havelse ausgetragen.