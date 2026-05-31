Leipzig - Der 1. FC Lok Leipzig glaubt noch an den Aufstieg in die 3. Fußball-Liga. Nach der 0:1-Heimniederlage müssen die Sachsen dafür aber am Montag (18.30 Uhr/MagentaSport) bei den Würzburger Kickers gewinnen. Gelingt das nicht, würde Lok wie schon 2020 (gegen SC Verl) und 2025 (gegen TSV Havelse) in der Relegation scheitern. "Wir waren nicht umsonst in der Regionalliga Nordost die stärkste Auswärtsmannschaft. Wir werden auch in Würzburg alles versuchen, dass wir vielleicht das Unmögliche noch wahr machen", sagte Trainer Jochen Seitz nach dem Hinspiel.