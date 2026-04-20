Alle wollen den VfB Suhl sehen: Zum möglicherweise dritten und möglicherweise bereits letzten Spiel um die deutsche Volleyball-Meisterschaft der Frauen am Mittwoch (19 Uhr) gegen den Dresdner SC haben sich längst mehrere Ehrengäste angesagt. Darunter ist die Führung der Volleyball-Bundesliga (VBL) aus Berlin mit den Geschäftsführern Kim Renkema und Daniel Sattler. Die eventuell anfallende Meisterehrung obliegt gewiss einem der beiden Funktionäre.