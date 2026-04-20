Alle wollen den VfB Suhl sehen: Zum möglicherweise dritten und möglicherweise bereits letzten Spiel um die deutsche Volleyball-Meisterschaft der Frauen am Mittwoch (19 Uhr) gegen den Dresdner SC haben sich längst mehrere Ehrengäste angesagt. Darunter ist die Führung der Volleyball-Bundesliga (VBL) aus Berlin mit den Geschäftsführern Kim Renkema und Daniel Sattler. Die eventuell anfallende Meisterehrung obliegt gewiss einem der beiden Funktionäre.
Drittes Finalspiel in Suhl VfB Suhl lockt die Promis an
Thomas Sprafke 20.04.2026 - 16:48 Uhr