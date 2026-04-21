Keine Frage: Nach zwei Niederlagen steht der Dresdner SC in der Finalserie der Volleyball-Bundesliga der Frauen mit dem Rücken zur Wand. Der kleine Glaube an die Wende speist sich dabei auch aus der Vergangenheit. Der Finalteilnehmer der Vorsaison – 2025 verlor der DSC gegen den Schweriner SC – drehte bei seinem letzten Titelgewinn im Jahr 2021 gegen den MTV Stuttgart einen 0:2-Rückstand und jubelte nach fünf Spielen. Seinerzeit allerdings hatte Dresden im dritten und fünften Spiel Heimrecht. Aktuell liegt der VfB Suhl mit zwei Siegen, daraus resultierenden drei Matchbällen und noch zwei Heimspielen deutlich in Vorhand.