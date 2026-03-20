„Ich würde auch die Leiche spielen“, ist Sylke Mertens überzeugt und hat sofort ihren Kontakt hinterlegt, um in die Komparsen-Datei aufgenommen zu werden. Nun muss sie nur noch ein Foto nachreichen. Ob und als was sie eventuell zum Einsatz kommen könnte, das entscheidet später die Regie. Die Schmiedefelderin ist eine von rund 40 Gästen zum Infoabend, zu dem Hakim Skalli, Erster Aufnahmeleiter und Jörg Kraft, Motivaufnahmeleiter, am Donnerstagabend in das Haus am Hohen Stein in Schmiedefeld eingeladen haben. Denn Schmiedefeld, Gehlberg und Vesser sowie Waldflächen dazwischen werden die Drehorte für den nächsten Rennsteig-Krimi sein. Für die letzte Folge diente die Villa Feodora in Bad Liebenstein als Hauptschauplatz.