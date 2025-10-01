 
Dritte Zeltkirmes Wopper feiern fünf tolle Tage

Gut 300 Menschen werden den großen Auftakt-Umzug durch den Ort am Donnerstag bestreiten.

 
Dritte Zeltkirmes: Wopper feiern fünf tolle Tage
Foto:  

Die Aufregung steigt bei den Mitgliedern der Kirmesgesellschaft Goldlauter-Heidersbach. Die etwa 70 Frauen und Männer geben alles, um den Woppern und ihren Gästen fünf tolle Kirmes-Tage bieten zu können. „Wir sind echt froh, dass wir so eine starke Truppe haben, dass uns auch andere Vereine aus dem Ort unterstützen und dass uns vor allem ortsansässige Sponsoren unter die Arme greifen. Das Miteinander für die Kirmes ist wirklich sehr schön“, sagt Kevin Kirchner, der Vorsitzende der Kirmesgesellschaft, die vor drei Jahren das Wagnis Zeltkirmes am Flugplatz Goldlauter startete. Und das mit so viel Erfolg, dass nun bereits die dritte Auflage gefeiert werden kann.

Los geht es am Donnerstag, 2. Oktober, mit dem großen Umzug durch den Ort, der 18 Uhr startet und für den sich etwa 300 Teilnehmer angemeldet haben. Gegen 18.45 Uhr wird die bunte Schar in dem großen Festzelt erwartet, in dem die Kirmesgesellschaft die Gäste begrüßt und Suhls Bürgermeister Jan Turczynski sowie Ortsteilbürgermeister Matthias Gering das Bierfass anstechen werden. Auch Vertreter anderer Kirmesvereine aus der Umgebung werden erwartet. „Hier gibt es dann auch die Siegerehrung für die Vereine, die die meisten Treffer beim Vergleichsschießen, das von der Schützengilde Goldlauter organisiert wurde, gelandet haben“, so Kevin Kirchner. Und danach steigt die Party im Zelt, für die DJ Steffen Musik aus den 1990er Jahren auflegen wird. Wenn die Gäste mit entsprechender Kleidung auftauchen, gibt das ein schönes I-Tüpfelchen. Die Kirmesburschen – es sind 15 an der Zahl – haben sich für diesen Abend auch etwas überlegt. Befürchtungen, dass die doch schon recht frischen Temperaturen am Abend und in der Nacht Kirmes-Besucher zum Bibbern bringen können, seien übrigens unbegründet, sagt der Chef der Kirmesgesellschaft. Das Zelt, das zwischen 450 und maximal 500 Leuten Platz bietet, wird beheizt. Und beim Tanzen oder Schunkeln wird es dem einen oder anderen ohnehin warm werden.

Nach dem Umzug wird das Bierfass angestochen. Foto: frankphoto.de

Am 3. Oktober geht es 17.30 Uhr weiter mit dem traditionellen Kirmesspiel des FSV Goldlauter. Und abends ab 21 Uhr lädt DJ Steffen zur Kirmesdisco ein. Für Samstag steht 17 Uhr der Kirmes-Gottesdienst auf dem Programm und wer noch einmal das Tanzbein schwingen möchte, ist ab 20 Uhr ins Zelt zum Tanzabend mit „Frankenfeuer“ eingeladen. Früh aus den Federn müssen die Kirmesleute am Sonntag, um ab 7 Uhr die Ständchen im Ort zu zelebrieren. Ab 14.30 Uhr sind die Jüngsten zur Kinderkirmes eingeladen. Schließlich der Montag. An dem klingt die Kirmes im Zelt mit dem Mau-Mau-Turnier (ab 10 Uhr) und dem Eisbeinessen (ab 11 Uhr) aus.