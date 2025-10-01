Dritte Zeltkirmes: Wopper feiern fünf tolle Tage

Unsere Empfehlung für Sie Vereinsgründung Für den Neuanfang ist eine Zeltkirmes im Plan Der Kirmesverein im Suhler Ortsteil Goldlauter-Heidersbach hat sich neu gegründet. Die Kirmesburschen haben für ihren Neustart einiges vor.

Los geht es am Donnerstag, 2. Oktober, mit dem großen Umzug durch den Ort, der 18 Uhr startet und für den sich etwa 300 Teilnehmer angemeldet haben. Gegen 18.45 Uhr wird die bunte Schar in dem großen Festzelt erwartet, in dem die Kirmesgesellschaft die Gäste begrüßt und Suhls Bürgermeister Jan Turczynski sowie Ortsteilbürgermeister Matthias Gering das Bierfass anstechen werden. Auch Vertreter anderer Kirmesvereine aus der Umgebung werden erwartet. „Hier gibt es dann auch die Siegerehrung für die Vereine, die die meisten Treffer beim Vergleichsschießen, das von der Schützengilde Goldlauter organisiert wurde, gelandet haben“, so Kevin Kirchner. Und danach steigt die Party im Zelt, für die DJ Steffen Musik aus den 1990er Jahren auflegen wird. Wenn die Gäste mit entsprechender Kleidung auftauchen, gibt das ein schönes I-Tüpfelchen. Die Kirmesburschen – es sind 15 an der Zahl – haben sich für diesen Abend auch etwas überlegt. Befürchtungen, dass die doch schon recht frischen Temperaturen am Abend und in der Nacht Kirmes-Besucher zum Bibbern bringen können, seien übrigens unbegründet, sagt der Chef der Kirmesgesellschaft. Das Zelt, das zwischen 450 und maximal 500 Leuten Platz bietet, wird beheizt. Und beim Tanzen oder Schunkeln wird es dem einen oder anderen ohnehin warm werden.