Dritte Zeltkirmes: Wopper feiern fünf tolle Tage

Die Aufregung steigt bei den Mitgliedern der Kirmesgesellschaft Goldlauter-Heidersbach. Die etwa 70 Frauen und Männer geben alles, um den Woppern und ihren Gästen fünf tolle Kirmes-Tage bieten zu können. „Wir sind echt froh, dass wir so eine starke Truppe haben, dass uns auch andere Vereine aus dem Ort unterstützen und dass uns vor allem ortsansässige Sponsoren unter die Arme greifen. Das Miteinander für die Kirmes ist wirklich sehr schön“, sagt Kevin Kirchner, der Vorsitzende der Kirmesgesellschaft, die vor drei Jahren das Wagnis Zeltkirmes am Flugplatz Goldlauter startete. Und das mit so viel Erfolg, dass nun bereits die dritte Auflage gefeiert werden kann.