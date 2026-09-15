"Finale dahoam" für FC Bayern in eineinhalb Jahren?

Bereits 2028 sind die Fußballer mit dem wichtigsten Spiel auf Vereinsebene dran. Das gab die UEFA im Anschluss an eine Sitzung des Exekutivkomitees im griechischen Thessaloniki bekannt. Zum fünften Mal ist München Gastgeber des Champions-League-Finales - bislang fanden zwei in der Allianz Arena statt. Es waren das "Finale dahoam" 2012 mit der bitteren Niederlage des FC Bayern im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea und das Endspiel 2025 mit dem 5:0-Kantersieg von Paris Saint-Germain gegen Inter Mailand.