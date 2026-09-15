Budapest/Thessaloniki/München - Kurz vor der Entscheidung über den deutschen Olympia-Bewerber hat München zwei internationale Prestige-Events zugesprochen bekommen. Die bayerische Landeshauptstadt darf 2031 die Leichtathletik-Weltmeisterschaft austragen, das große Sportfest gastiert erstmals im Olympiastadion. Drei Jahre zuvor findet bereits das Finale der Fußball-Champions-League in der Allianz Arena statt. Das verkündeten der Leichtathletik-Weltverband World Athletics sowie die Europäische Fußball-Union UEFA fast zeitgleich.