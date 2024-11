Dritte Auflage: Fleißige Wichtel in der Werkstatt des Weihnachtsmannes

Was der amerikanische Waschbär Randall Racoon in Sonneberg entdeckt? Warum er Geschäfte mit dem Weihnachtsmann macht? Wem das Zauber-Pferdchen aus der Patsche hilft? Was es mit dem perfekten Geschenk auf sich hat? „Lassen Sie sich beim Bummel durch Sonneberg verzaubern von den heimeligen Geschichten, die sich an historischen Grundlagen orientieren – aber alles andere als verstaubt und langweilig sind. Alles was Sie dazu benötigen ist ein Smartphone. Damit können sie die jeweiligen QR-Codes einscannen und abtauchen in die spannende Welt von Teddy Eddy und seinen Gefährten“ so Heinkel.