Dienstagabend, kurz nach 17 Uhr. In Breitungen machen sich Menschen auf den Weg in Richtung Kulturhaus. Hinterm Kraftwerk in der Salzunger Straße füllt sich der Parkplatz, die ersten stehen am Haupteingang an. Bis sich die Türen öffnen, wächst die Schlange deutlich über das Gebäudeende hinaus. Hunderte sind gekommen, sie wollen zum Bürgerdialog der AfD. Landeschef Björn Höcke wird erwartet, er tritt zusammen mit dem Schmalkalder Landtagsmitglied Jan Abicht, dem Bundestagsabgeordneten Robert Teske und dem EU-Abgeordnete René Aust in Breitungen auf. Ihr Thema lautet „Wir sind regierungsbereit“.