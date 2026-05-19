Der 39-Jährige war Anfang Mai festgenommen und danach in Untersuchungshaft genommen worden. Der Ex-Mitarbeiter des Babykost-Herstellers Hipp wird verdächtigt, Gläschen mit Gift versetzt und in Supermärkten platziert zu haben, um damit seinen ehemaligen Arbeitgeber aus dem bayerischen Pfaffenhofen zu erpressen. Der Anwalt des Verdächtigen hatte dies bislang zurückgewiesen. Der 39-Jährige habe Berufung gegen die Haftverlängerung angekündigt, hieß es von dem Gericht.