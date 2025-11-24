Sie kommen aus Erfurt und Apolda, aus Sömmerda, Saalfeld und dem Wartburgkreis nach Oberhof, um das wunderbare Winterwetter zu genießen. Allerdings tun sie das auf eine ganz andere Art und Weise als die Wochenendausflügler, die am Tag auf der Höh’ anzutreffen sind. Wenn die Sonne untergegangen ist, ist der Parkplatz am Oberhofer Grenzadler Anziehungspunkt für die Drift-Szene. Die ersten Flocken, die auf dem Asphalt liegenbleiben, ziehen die Adrenalinsüchtigen in ihren tieferlegten BMWs, Audis und Mercedes’ magisch an.