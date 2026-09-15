Drift durchs Eis "ISS der Arktis" auf Expedition - Hund warnt vor Eisbären

Die 44-Jährige schilderte in der Live-Schalte detailreich das Leben auf der isolierten Station. Im Winterhalbjahr habe jeder Forscher seine eigene Kabine. Im Sommer, wenn insgesamt 18 Menschen an Bord sind, müsse man sich die Kabinen teilen. Bewegung habe es auf der Fahrt nur in kleinen Runden auf dem Schiff oder an einem Heimtrainergerät gegeben. Sobald die Station vom Eis eingeschlossen ist, könnten die Forscher sie aber über eine Gangway verlassen und auf das Eis gehen, sagte Nicolaus.