Drift durchs Eis "ISS der Arktis" auf Expedition - Hund warnt vor Eisbären

Hamburg/Bremerhaven - Eine ungewöhnliche, einjährige Expedition zur Erforschung der Arktis hat Ende August in Norwegen begonnen. Mit einem Spezialschiff wollen sich zwölf Menschen - sechs Wissenschaftler und sechs Besatzungsmitglieder - im Meereis einschließen lassen und bis zu ein Jahr lang über das Nordpolarmeer driften. Ziel sei es, den Zustand des polaren Ozeans und den der Erde besser zu verstehen, erklärte das Alfred-Wegener-Institut (AWI) in Bremerhaven. Auch die Friedrich-Schiller-Universität Jena ist Partner des Projekts, an dem insgesamt 32 wissenschaftliche Einrichtungen aus aller Welt beteiligt sind.