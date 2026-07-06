Die opulente Barockkirche Steinbach wurde am vergangenen Donnerstag zum Mekka des Chorgesangs: Bad Liebensteins Kulturmanager Christian Storch hatte mit einem Konzert des Dresdner Kreuzchores ein Highlight im Rahmen des Georgjahrs organisiert. Die Planungen hierfür begannen den Veranstaltern zufolge bereits vor zwei Jahren, mit der Suche nach einem geeigneten Aufführungsort für 69 Sänger und der entsprechenden Publikumskapazität. Die Wahl fiel schnell auf die Steinbacher Kirche, auch wenn deren Lage eine logistische Herausforderung ist.