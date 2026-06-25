Ein Fußball-Olympiasieger in Leimbach? Das hat Seltenheitswert. Denn nur 1976 in Montreal gelang einer deutschen Mannschaft dieser besondere Erfolg. Damals mittendrin im DDR-Team: Hartmut Schade von Dynamo Dresden. Der 71-jährige, 31-maliger Nationalspieler, wird am Samstag mit der Dynamo-Traditionself nach Südthüringen reisen, weil dort zwei Fans der Schwarz-Gelben mit diesem Spiel ab 16 Uhr unter dem Motto „Legenden treffen Leidenschaft“ ihren Abschied vom aktiven Großfeldfußball im Männerbereich des FSV Leimbach nehmen wollen: Christian Otto und Karol Napiorkowski – beide 38 Jahre alt. Otto spielte mit Bad Salzungen in der Landesklasse und mit Gumpelstadt in der Kreisoberliga. Napiorski lief etwa für den Hünfelder SV in der Oberliga Hessen und später für Glücksbrunn Schweina bis zur Thüringenliga auf.