Dresden: Lastwagen und Straßenbahn stoßen zusammen

Dresden (dpa/sn) - In Dresden ist ein Lastwagen mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Die Bahn sprang durch die Kollision aus den Schienen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde in dem leeren Zug niemand. Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend gegen 19.00 Uhr an einer Kreuzung im Stadtteil Kaditz. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Fahrer des Sattelzugs eine rote Ampel missachtet. Zuvor hatte "MDR Sachsen" berichtet.