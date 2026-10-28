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Dresden Lastwagen und Straßenbahn stoßen zusammen

Ein Lastwagen fährt über eine rote Ampel und kracht in eine Straßenbahn. Der Zug entgleist. Die Bergung hatte Folgen für den Verkehr.

Dresden: Lastwagen und Straßenbahn stoßen zusammen
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Straßenbahn in Dresden nach Zusammenstoß entgleist. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Dresden (dpa/sn) - In Dresden ist ein Lastwagen mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Die Bahn sprang durch die Kollision aus den Schienen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde in dem leeren Zug niemand. Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend gegen 19.00 Uhr an einer Kreuzung im Stadtteil Kaditz. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Fahrer des Sattelzugs eine rote Ampel missachtet. Zuvor hatte "MDR Sachsen" berichtet. 

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Die Polizei sperrte den Kreuzungsbereich komplett ab, sodass die Feuerwehr ungestört arbeiten konnte. Die Sperrung dauerte bis gegen 1.40 Uhr.

Die Polizei beziffert den Sachschaden auf eine Summe im höheren fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen zum Unfall dauern an.