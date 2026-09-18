Dresden: Kulturzentrum Scheune feiert Wiedereröffnung

Dresden (dpa/sn) - Nach vier Jahren Umbau öffnet das beliebte Kulturzentrum Scheune in der Dresdner Neustadt wieder seine Türen. Am Eröffnungswochenende laden die Stadt und der Scheune e.V. zu einer dreitägigen Feier mit buntem Programm.
Vier Jahre Umbau – jetzt lockt die Scheune mit neuen Räumen, Konzerten und Formaten. Welche Highlights erwarten Besucher beim Neustart?
Dresden (dpa/sn) - Nach vier Jahren Umbau öffnet das beliebte Kulturzentrum Scheune in der Dresdner Neustadt wieder seine Türen. Am Eröffnungswochenende laden die Stadt und der Scheune e.V. zu einer dreitägigen Feier mit buntem Programm.
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Los geht es am Abend mit einem offiziellen Eröffnungsakt und mehreren Konzerten. Am Samstag können Besucherinnen und Besucher das sanierte Haus ab 15 Uhr neu entdecken, neue Formate aus dem kommenden Programm kennenlernen und Beiträge aus Nachbarschaft und Freundeskreis erleben. Zum Abschluss am Sonntag gibt es weitere Konzerte, eine Kinderdisko und ein kulinarisches Begegnungsformat.
Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) sieht in der Wiedereröffnung eine gute Nachricht für die Dresdner Kulturlandschaft. "Die neuen Räume eröffnen dem scheune e.V. ganz neue Möglichkeiten für Konzerte, Tanz, Begegnung und eigene Projekte. Genau solche Orte braucht eine lebendige Kulturstadt", sagte er laut einer Mitteilung.
Die Scheune wurde ab Oktober 2022 umfassend saniert und umgebaut. Seit der letzten Sanierung in den 90er Jahren hatten sich bautechnische Mängel entwickelt, außerdem waren Anpassungen beim Brandschutz und der Gebäudesicherheit nötig. "Wir haben diese Gelegenheit genutzt und gesagt: Wenn wir das Gebäude so umfassend sanieren müssen, dann schauen wir gleich, was die Kulturschaffenden hier noch brauchen", sagte Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne).
Entstanden sei ein Neubau mit neuen Räumen und moderner Ausstattung, der prägende Elemente des bisherigen Hauses bewahre und die Geschichte des Ortes sichtbar weitertrage. Das Veranstaltungshaus war auf den Ruinen einer im Zweiten Weltkrieg zerstörten Sporthalle entstanden und wurde 1951 als FDJ-Jugendheim eröffnet. Ab 2007 übernahm der scheune e.V. die Location.