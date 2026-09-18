Dresden: Kulturzentrum Scheune feiert Wiedereröffnung

Sanierung wegen verschiedener Mängel

Die Scheune wurde ab Oktober 2022 umfassend saniert und umgebaut. Seit der letzten Sanierung in den 90er Jahren hatten sich bautechnische Mängel entwickelt, außerdem waren Anpassungen beim Brandschutz und der Gebäudesicherheit nötig. "Wir haben diese Gelegenheit genutzt und gesagt: Wenn wir das Gebäude so umfassend sanieren müssen, dann schauen wir gleich, was die Kulturschaffenden hier noch brauchen", sagte Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne).