Wenn’s rattert und staubt, dann ist die Erbenhäuser Dreschmaschine wieder im Einsatz – am Leben erhalten und in Gang gesetzt an diesem Samstag in der Dorfmitte von den Landmännern. Hier gibt es jetzt mehr Platz, seit das alte Gemeindehaus abgerissen ist. Übers Jahr werden all die alten landwirtschaftlichen Gerätschaften in Scheunen und Ställen untergebracht, nun durften sie nach längerer Pause wieder ans Licht. Trecker, alte Waage mit Gewichten, Säu-Kasten, Dreschflegel und Kuh-Joche, Sensen und wie aus der Zeit gefallene Maschinen waren bei tollem Spätsommerwetter zu sehen. Sogar im Ausland hatten die Dreschmänner manches Stück, das sie aus alten Zeiten kannten, entdeckt und mit heim gebracht. Wie die Dreschmaschine funktioniert, das beherrschen die Männer auch noch bestens – erst hatten sie mit alter Technik und Unterstützung des örtlichen Agrarbetriebes Garben gebunden. Am Samstag wurde gedroschen. Zweieinhalb Zentner Korn landeten am Ende in den Säcken. Und übrigens auch so manche Bratwurst im Magen der zahlreichen Besucher, ebenso wie Kuchen. „Wir machen es für den Zusammenhalt“, sagt einer der Landmänner übers Fest. Einen Chef gibt es bei ihnen – 2002 gegründet – übrigens nicht: „Wir haben alle mal kluge Ideen und so wird es dann gemacht.“ Zuletzt waren die Dreschmänner mit ihrem Umzugswagen in Gerthausen zur Jahrfeier dabei. Und: Sie freuen sich immer über Nachwuchs, der sich für historische Landtechnik interessiert.