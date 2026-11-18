Band-Pause als Neuanfang

Nach einem Einbruch in das Band-Haus bei Hamburg verlassen Bill und Tom Kaulitz Ende 2010 Deutschland in Richtung Los Angeles. Georg Listing und Gustav Schäfer bleiben in der Heimat. Die räumliche Trennung führt zu einer Art Neuerfindung von Tokio Hotel. Zwischen Los Angeles und Magdeburg entsteht eine neue Form von Nähe. "Hätten wir die Pause nicht gehabt, würde es die Band heute nicht mehr geben", sagt Georg Listing.

Die Mitglieder von Tokio Hotel gehen inzwischen souveräner mit der Weltbekanntheit um - und sie sind erneut sehr präsent: Tom Kaulitz heiratet 2019 Heidi Klum, seit Juni 2024 gibt es die Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz". Der Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" begeistert ebenso wie Gustav Schäfer bei der diesjährigen RTL-Tanzshow "Let's Dance". Noch bis 23. November läuft die nahezu ausverkaufte Arena-Tour mit 17 Konzerten.

Liebe für Tokio Hotel als Ursprung von allem

"Tokio Hotel - Gegen alle Regeln" beantwortet nahezu alle Fragen aus den Kategorien "Wo kommt das alles her?" und "Was ist eigentlich der Kern?". Zwischen den Zeilen wird auch die Frage nach dem seit 25 Jahren bestehenden Erfolgsrezept beantwortet. ""Doch" ist unser Lieblingswort", sagt Tom Kaulitz. Die klassischen Musikgesetze und -regeln seien an dem Quartett "immer ganz gut abgeprallt". Und Tokio Hotel, so der Gitarrist, ist "unser aller große Liebe". "Der Ursprung von allem, was wir jetzt machen."