Dreistündige Doku im Kino Warum "You Can See Everything" dermaßen fasziniert

Warum ich?

Die Vorgeschichte war Grund genug für Fielder, misstrauisch zu sein. "Warum ich?", will er ziemlich am Anfang des Films wissen. Doch nicht etwa, weil er wenig Ahnung von der Materie hinter Holmes' Verurteilung habe und sie deshalb denke, dass er sich leichter manipulieren lasse? Aber nein, versichert sie mit weit aufgerissenen Augen und endlosem Blickkontakt.

Fielders trockene und skeptische Nachfragen sind so etwas wie das tragende Gerüst des Films. Genauso wie er können sich die Zuschauer fragen: Was erleben wir hier gerade eigentlich? Sieht man eine gerissene Betrügerin bei der Arbeit? Oder glaubt Holmes es selbst, wenn sie sagt, sie habe nichts falsch gemacht und nie jemanden belogen? Und wie ist ihr Verhältnis zu Evans, dem Hotelier, den sie erst nach der Implosion von Theranos kennengelernt hat: Manipuliert sie ihn oder er sie oder sie sich beide gegenseitig?

Beobachten und Rätseln

Genau das dürfte es sein, was Menschen an dem Film fasziniert. Es gibt kein Drehbuch. Es sind keine Schauspieler am Werk (also größtenteils nicht - aber mehr dazu wäre ein Spoiler). Die Kameras fangen buchstäblich alles ein: Gesten, Gesichtsausdruck, Körpersprache. Man beobachtet und rätselt - und jeder sieht wohl etwas anderes.

Fielder erinnerte sich, dass selbst die Mitglieder der kleinen Filmcrew zum Teil völlig unterschiedliche Interpretationen hatten, wenn sie am Abend nach dem Dreh die Ereignisse des Tages durchgingen.

"You Can See Everything" sammelte in den USA nach zwei Wochenenden mehr als 50 Millionen Dollar ein. Der Film wird damit ein klarer Gewinnbringer für das Studio A24 sein: Das Budget lag "Variety" bei nur sieben Millionen Dollar.

Schon ist davon die Rede, dass der Streifen als erste Doku überhaupt nicht in der Kategorie "Best Documentary Feature Film" nominiert werden könnte, sondern in der wichtigsten Kategorie "Best Picture" (bester Film).

Gefallener Star

In den USA war Holmes in den letzten Jahren nie so recht aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden. Denn nachdem sie einst als Wiedergeburt des legendären Apple-Gründers Steve Jobs gefeiert wurde, faszinierte der tiefe Fall der jungen blonden Gründerin mit tiefer Stimme das True-Crime-versessene Amerika umso mehr.

Der Reporter John Carreyrou, dessen Artikel im "Wall Street Journal" das Theranos-Kartenhaus zusammenbrechen ließen, schrieb ein Buch. Es gab einen Podcast, eine Doku und eine TV-Serie, in der Amanda Seyfried Holmes spielte und für die Rolle einen Golden Globe gewann. Rund um den viermonatigen Prozess und den Haftantritt waren ständig Kameras auf sie gerichtet.

Doch auch in Deutschland, wo Holmes nie so bekannt war wie in den USA, ist das Interesse an der Doku schon vor Kinostart außergewöhnlich. "Dass ein dreistündiger Dokumentarfilm einen Ansturm wie bei einem Konzertvorverkauf auslöst, haben wir so noch nie erlebt", heißt es etwa bei der Yorck-Kinogruppe.

Die Previews Mitte November seien in weniger als einer halben Stunde ausverkauft gewesen. Insbesondere seien die letzten Sitze umkämpft gewesen: "Wenn 500 Menschen gleichzeitig dieselben zehn Plätze buchen wollen, gehen leider viele leer aus."