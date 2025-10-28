Es fing mit einem Ortsschild an, das Mitte September in Möhra, aus Richtung Ettenhausen kommend, verschwand. So etwas passiert immer mal wieder, weiß André Kremmer, Fachdienstleiter Ordnung/Sicherheit im Rathaus Bad Salzungen. Meist handelt es sich um eine Mutprobe oder einen Streich und bleibt ein Einzelfall. Doch was sich in den letzten fünf Wochen im Bad Salzunger Ortsteil abgespielt hat, ist kein Kavaliersdelikt mehr. Insgesamt sieben Schilder sind geklaut worden. Allein die Wiederbeschaffung kostet die Stadtverwaltung rund 1400 Euro. Hinzu kommen die Leistungen des Bauhofes. „Das ist wirklich eine Sauerei“, schimpft Ortsteilbürgermeister und hauptamtlicher Beigeordneter Hannes Knott. Die Polizei ist informiert.