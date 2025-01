Die Frau kaufte daraufhin acht Gutscheinkarten von ihrem privaten Geld. Der folgenden Aufforderung ihres vermeintlichen Chefs per Mail die Karten zu aktivieren und die Daten an ihn zu senden, folgte die Angestellte mittels Rückantwort und sendete damit die Codes an die Täter. Wenig später stellte sich der Betrug heraus.