Mit Gummistiefeln, Regenjacken, Harken und vor allem viel guter Laune machten sich acht Jugendliche der Jean-Paul-Förderschule Meiningen an die Arbeit. Trotz nass-kaltem Wetter unterstützten sie gemeinsam mit Mitarbeitern des Forstamtes Kaltennordheim sowie engagierten Helfern des Naturschutzbundes Kreisverband Schmalkalden-Meiningen, wie unter anderem Dennis Ullrich, eine wichtige Aufforstungsaktion im Waldgebiet bei Dreißigacker.