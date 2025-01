Stuttgart - Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat seine Partei zu Optimismus und Entschlossenheit vor der Neuwahl des Bundestags am 23. Februar aufgerufen. "Wir sind über Jahrzehnte erprobt in den Aufs und Abs der Politik, und öfters haben wir den Jahresanfang in der Defensive begonnen", sagte Lindner beim traditionellen Dreikönigstreffen in der Stuttgarter Oper.