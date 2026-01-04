Die Aktion Dreikönigssingen 2026 steht bundesweit unter dem Motto „Schule statt Fabrik – Sternsingen gegen Kinderarbeit“. Im Mittelpunkt der weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder steht in diesem Jahr die Bekämpfung ausbeuterischer Kinderarbeit. Kinderarbeit bezeichnet Einkommen schaffende Tätigkeiten, für die Kinder zu jung sind, die sie vom Schulbesuch abhalten und die ihrer Gesundheit sowie ihrer Entwicklung schaden.