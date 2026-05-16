Die Dreifelderhalle in Oberhof ist in die Jahre gekommen und soll daher umfassend saniert werden, außen wie innen. Direkt nach dem Rennsteiglauf, für den die Halle stets mit genutzt wird, sollten die Arbeiten beginnen. Während die Handwerker außen bereits früher Hand anlegten, werden sie innen deutlich später zum Einsatz kommen als ursprünglich geplant – nämlich erst im nächsten Jahr. Die Sanierung wurde in zwei Etappen aufgeteilt, vor allem wegen der intensiven Nutzung der Halle.