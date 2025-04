Sie sind geschafft: Sechs schwere Wochen liegen hinter den Christen. Es war die so genannte Passionszeit, die in Ostern gipfelt. In Eisfeld konnten sie sie hautnah erleben. Jede Woche eine Geschichte. Pfarrer Steffen Pospischil hat mit seinen Gemeindemitgliedern die Passionszeit sehr bewusst erlebt. Und alles begann an Aschermittwoch.