Lissabon - Ein junger Deutscher ist in Lissabon unter Mordverdacht festgenommen worden. Der 19-Jährige stehe im Verdacht, seinen Vater, dessen Frau und die Stieftochter während eines Urlaubs auf Kap Verde mit einer Stichwaffe umgebracht zu haben, teilte die portugiesische Polizei mit. Damit sei ein europäischer Haftbefehl der deutschen Justiz vollstreckt worden. Über das mögliche Motiv gab es zunächst keine offiziellen Angaben.
Dreifachmord Deutscher soll seine Familie auf Kap Verde getötet haben
dpa 26.12.2025 - 19:51 Uhr