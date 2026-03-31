Ein Sattelzug mit roter Plane ist zwischen den Autobahn-Anschlusstellen Meiningen-Nord und Dreieck Suhl auf der A71 entgegen der Fahrrichtung gefahren. Vermutlich nur durch die frühe Uhrzeit und dem daduch bedingten geringeren Verkehrsaufkommen konnte eine Katastrophe verhindert werden. Der Falschfahrer war gegen 3.50 Uhr am Freitag, 27. März, unterwegs, wie Natalie Meier von der Thüringer Autobahnpolizeiinspektion bestätigte.